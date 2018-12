BZV’s Marian onthult ware reden van relatiebreuk met boer Jaap

De ontknoping van ‘Boer zoekt Vrouw’ had veel verrassingen in petto. Boer Jaap leek tijdens de citytrip smoorverliefd op ‘zijn’ Marian, maar hij verscheen zonder dame aan zijn zijde op de reünie. Jaaps liefdesgeluk was geen lang leven beschoren…

Tot zijn grote verdriet is boer Jaap alleen geëindigd. Marian bleek toch niet de ware voor hem te zijn. Ook zij kijkt met gemengde gevoelens terug op het Boer Zoekt Vrouw-avontuur. ‘Jaap en ik hebben een mooie tijd gehad en veel beleefd en genoten’, zegt de kandidate op de website van het programma. ‘Ik vind Jaap nog steeds een leuke man, dus ik vond het soms best moeilijk om de beelden te zien omdat de emoties dan weer boven komen. Maar over het algemeen vond ik het heel mooi. Ik beleefde de goede momenten met Jaap opnieuw.’

Geen match

‘In de realiteit blijken we toch geen match te hebben en bleef er niet genoeg over voor een leven lang oud worden samen’, zegt ze over de reden van de breuk. Marian biecht aan AD’s columniste Angela de Jong op dat zij degene is die er een punt achter heeft gezet. Marian wenst haar ex het beste. ‘Ik gun Jaap zijn liefde, want het is een leuke man en hij wil zo graag een vrouw dus ik hoop dat dat lukt.’

