Boerin Saskia en boer Wilfred verschenen zonder partner op de reünie van ‘Boer zoekt Vrouw’. Maar na de uitzending hebben de twee kandidaten de liefde tóch nog gevonden. De boeren zijn tot over hun oren verliefd.

Tijdens de reünie vertelde Saskia dat ze een aantal afspraakjes had gehad, maar de echte klik nog niet had gevonden. Maar het duurde niet lang of het was raak. Twee dagen na de opnames ontmoette ze Johnny. Saskia wilde al haar brievenschrijvers persoonlijk bedanken, en daardoor maakten ze een koffieafspraak. ‘Hij had namelijk zoiets van: eerst even een uurtje koffie drinken, dan kunnen we altijd daarna nog afspreken als het wat is. Nou, en dat hebben we gedaan!’, vertelt ze op de website van ‘Boer zoekt Vrouw’. De boerin wist meteen dat het goed zat. ‘Dat gevoel had ik echt meteen. Bij de andere mannen was het wel leuk en gezellig, maar daar bleef het ook bij.’ Johnny heeft inmiddels al Saskia’s kinderen ontmoet, en ze spreken van een prille relatie.

Logeerpartij

Boer Wilfred onthulde al dat hij aan het afspreken was met Doreen. Ze zou een week bij hem komen logeren. En dat is een succes gebleken. ‘Doreen had een week herfstvakantie, dus we hadden afgesproken dat ze naar de boerderij zou komen en weer naar huis zou gaan als het niet meer leuk zou zijn. Nou, ze is van zondag tot zondag gebleven!’ Doreen is nu elk weekend op zijn erf te vinden. ‘Ze houdt van het buitenleven en ook vooral van de koeien. Dat vindt ze het leukste, om tussen de koeien te lopen. Af en toe gaat ze zelfs met de koeien praten! Dat vind ik leuk.’

Beeld: KRO NCRV