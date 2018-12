‘Oh no! Dit steady ‘Boer zoekt vrouw’-koppel is niet langer samen’

Het ‘Boer zoekt Vrouw’-avontuur leek in 2011 als een sprookje te eindigen voor geitenboer Frank. Maar uiteindelijk blijkt zijn ‘gekozen’ Anita niet de ware voor hem te zijn. De twee hebben een punt achter hun relatie gezet.

Frank leek een lot uit de loterij te hebben getrokken met Anita. De geitenboer deed in 2010/2011 aan het programma mee en was jarenlang gelukkig met zijn brievenschrijfster. Een maand geleden liep de relatie op de klippen. ‘We hebben geweldige jaren met elkaar gehad, maar merkten dat de koek een beetje op begon te raken’, vertelt de geitenboer op de website van het programma. ‘Gelukkig zijn we in goede harmonie uit elkaar. Anita is op zoek naar andere woonruimte en tot die tijd woont ze nog bij mij op de boerderij.’

Andere baan

Het stel werkte ook samen op de boerderij van Frank. ‘Er is absoluut geen ruzie, dus we kunnen op deze manier rustig aan het idee wennen dat we geen stel meer zijn. Toevallig loopt het ook samen met mijn zoektocht naar een andere baan als dierenarts. Alles verandert. Gelukkig kan ik wel positief naar het nieuwe jaar uitkijken’, laat Anita weten.

