Ojee: wijst dit fragment erop dat Wim van ‘Boer zoekt Vrouw’ alleen blijft?

Afgelopen zondag zagen we in Boer zoekt Vrouw dat boer Wim beter zijn best deed voor zijn twee vrouwen, maar de eerste beelden van de aflevering van aanstaande zondag zijn toch niet helemaal zoals hij gehoopt had.

In deze fragmenten is namelijk te zien dat de vrouwen zich niet zomaar overgeven aan de liefde en niet blij zijn met de passieve boer Wim. De drie zijn namelijk op een warme zomerdag naar een meertje in de buurt van de boerderij gegaan, maar daar krijgt de boer pittige uitspraken naar zijn hoofd geslingerd.

Oké, doei

‘Wim! Opletten man’, roept Marit bijvoorbeeld naar de boer. ‘Jij kunt helemaal niets’, krijgt hij ook nog te horen. Wim besluit dat het beter is om de vrouwen even alleen te laten in het water en wanneer hij dat duidelijk maakt, snerpt Marit: ‘Oké, doei!’

Sportief

Paula reageert in de preview op het middagje aan het meer en zegt: ‘Ik had iets meer sportiviteit verwacht. Ook vanwege dat volleyballen, dat hij dat leuk vindt. Met het tennissen… Dan zegt hij al snel: ‘Dat is niets voor mij.’ Terwijl ik dat leuk vind als een man dat heeft, dat hij meedoet met sportieve dingen.’ Het is dus nog maar afwachten of de vonk überhaupt wel overslaat op de boerderij van Wim.

