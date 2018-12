Babynieuws! Boer Tom wordt vader van eerste kindje

Boer Tom, bekend van zijn deelname aan ‘Boer zoekt Vrouw’ en als hovenier in ‘Eigen Huis & Tuin’, sluit het jaar af met prachtig nieuws. Zijn vriendin is namelijk in verwachting van hun eerste kindje!

‘Het is heel erg leuk om te zien dat Marieke al een klein buikje krijgt’, aldus de dolgelukkige tulpenkweker tegenover RTL Boulevard. ‘Ze heeft ook al wat lichte zwangerschapsperikeltjes.’ Daarbij verklapt boer Tom dat ze hun kindje in juni verwachten.

Boer zoekt Vrouw

In 2014 deed Tom Groot (36) mee aan ‘Boer zoekt Vrouw’ en mocht hij maar liefst 1.800 brieven in ontvangst nemen. Uiteindelijk vond hij de liefde bij kapster Rimke, maar die relatie liep al snel op de klippen. Een aantal jaar geleden liep hij basisschoollerares Marieke tegen het lijf, tijdens een evenement in het Noord-Hollandse Schagen.

Beeld: ANP