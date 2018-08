Babynieuws! Boer Marc uit ‘Boer zoekt Vrouw’ wordt vader

Ook al is zijn relatie met Annekim op de klippen gelopen, boer Marc uit het programma ‘Boer zoekt Vrouw’ heeft zijn geluk weer helemaal gevonden. Hij werd stapelverliefd op Merel en zij krijgen nu hun eerste kindje samen.

Marc en Merel leerden elkaar in 2017 via Facebook kennen. Merel heeft al een zoon uit een eerdere relatie. Ze werkt als PR-manager en woont (voor nu nog) in Rotterdam. Het is niet bekend waar het stel zich gaat settelen.

Zambia

Marc werd bekend via Boer zoekt Vrouw als de stille boer uit Zambia. Hij leek toen tot over zijn oren verliefd op Annekim, die al dierenarts was in dit land, maar helaas kwam de relatie na 8 maanden tot een einde.

