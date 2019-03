Dochter Whitney Houston zou 26 zijn geworden: 5x hun mooiste momenten samen

Vandaag zou Bobbi Kristina Brown – de dochter van zangeres Whitney Houston en rapper Bobby Brown – 26 zijn geworden. Helaas blies ze nooit meer dan 22 kaarsjes uit: op 26 juli 2015 overleed ze, een half jaar nadat ze bewusteloos in bad werd gevonden en maandenlang in een kunstmatige coma werd gehouden.

Moeder-dochtermomenten

Helaas is dat nieuws vaak het eerste waar mensen aan denken als haar naam valt, maar op een dag als vandaag vinden wij het mooi juist de positieve momenten uit te lichten. Wij doken de archieven in verzamelden daarom vijf fijne moeder-dochtermomenten van Whitney en Bobbi Kristina, de veel te jong overleden actrice slash zangeres die dikwijls met haar moeder het podium deelde en wellicht ooit in haar voetsporen was getreden.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

1. Zorgeloos genieten van de zon met mama Whitney tijdens een heerlijke vakantie.

2. Whitney won in 1994 een American Music Award voor haar ‘The Bodyguard’-album. De toen 1-jarige Bobbi Kristina was mee naar de uitreiking, maar toen Whitney zich naar het podium moest haasten voor haar speech, begon het kleine meisje te huilen. Tja, wat doe je dan als moeder? Dan neem je haar toch gewoon mee het podium op?

3. Nog zo’n fijn, zorgeloos moment uit Bobbi Kristina’s jeugd: samen met haar moeder én oma, Cissy Houston, Whitney’s moeder, een boekje lezen – de liefde spat ervan af.

4. In 1999 trad Whitney tijdens haar ‘My Love Is Your Love’-tour op in het Duitse Mannheim. Het optreden van de gelijknamige single werd extra speciaal toen een toen 6-jarige Bobbi Kristina op het podium verscheen om het lied samen met haar moeder te zingen. Het nummer zouden Whitney en haar dochter nog meerdere malen op een podium vertolken.

5. In februari 2011, een jaar voor Whitney’s overlijden, nam de zangeres haar toen 18-jarige dochter mee naar de Grammy Awards, waar ze straalden op de rode loper en Whitney trots met haar arm om Bobbi Kristina heen rondliep.

A tribute by Glennis Grace

Ondanks dat het leven van de Houstons heel veel diepe dalen kende, waren er ook prachtige momenten en is de muziek die Whitney de wereld schonk tijdloos en ongeëvenaard mooi. En omdat het belangrijk is om vooral de positieve kant van Whitney te herinneren, brengt onze eigen Glennis Grace een ode aan één van ’s werelds beste zangeressen ooit. Omdat de tickets voor haar show WHITNEY – a tribute by Glennis Grace over de toonbank vlogen, is er een extra concert aangekondigd, op zondag 8 september in Rotterdam Ahoy. Glennis zegt hierover: “Het blijft onwerkelijk en een eer dat er zoveel animo is voor de show! Ik vind het echt fantastisch om dit te mogen doen, om alles te geven voor dat ene doel: Whitney Houston en haar prachtige, tijdloze muziek eren.”

Beeld: ANP, HH