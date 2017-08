Bobbi Eden en Mark Laurenz opnieuw getrouwd in Las Vegas

Bobbi Eden en haar man Mark zouden elkaar het liefst elk jaar het jawoord geven. Nu ze weer even in Amerika wonen, gaat hun grootste wens in vervulling: gisteren zijn ze voor de vierde keer getrouwd! Dat vertelde Bobbi aan Story.



Getuige

Drie maanden geleden kondigde Bobbi Edens man Mark Laurenz het huwelijksnieuws in Story al groot aan. ‘Bobbi en ik gaan opnieuw trouwen. In Las Vegas, met onze zoon Brandon als getuige.’ In het kapelletje waar Bobbi en Mark de allereerste keer ook getrouwd zijn, geven ze elkaar voor de víerde keer het jawoord, vertellen ze vanuit hun appartement in Los Angeles.

Elvis Presley-stijl

‘In het bijzijn van Brandon en onze beste Amerikaanse vrienden leggen we onze huwelijksgeloftes af. We reizen naar Las Vegas en in de Graceland Wedding Chapel trouwen we geheel in Elvis-stijl.’ Op 12 augustus 2010 klonk daar ooit hun eerste jawoord.

Al drie keer eerder

Bobbi: ‘Omdat we onze familie daarbij misten, trouwden we later in Den Haag nog een keer. Het was prachtig, ik had een mooie jurk aan en iedereen van wie we hielden, was er. Maar het was puur symbolisch. In 2013 zijn we opnieuw getrouwd. Opnieuw gingen Mark en ik naar Las Vegas, naar dezelfde Elvis-imitator van de vorige keer. Daar zijn we voor de derde keer getrouwd. Ik vind het mooi als je je geloftes opnieuw uitspreekt. Het verliefde gevoel dat je in het begin van je relatie hebt, hou je op die manier levend.’

Geen huwelijksreis

Tijd voor een huwelijksreis is er niet. ‘We vieren vakantie in L.A. en over een maand keren we terug naar Nederland, waar we met de voorbereidingen gaan beginnen van mijn erotiekbeurs, eind oktober in Ahoy.’

Beeld: Peter Smulders