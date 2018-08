Deze twee BN’ers lieten hun vrouw zwanger achter voor ‘Expeditie Robinson’

Je moet er wat voor over hebben om mee te mogen doen aan ‘Expeditie Robinson’. Zo blijkt maar weer, gezien twee bekende mannen zelfs bereid waren om hun vrouwen zwanger achter te laten…

Voor Steven ‘Braboneger’ Brunswijk waren niet alleen de eilandraden van ‘Expeditie Robinson’ ontzettend spannend, óók zat de zwangerschap van zijn vrouw continu in zijn hoofd. ‘Je hebt geen contact, totaal geen tijdsbesef, je heb alleen maar zee, zee en zee. Ik wist niks van haar. Dat was voor mij wel een momentje’, aldus de cabaretier in RTL Boulevard. Maar, zo zegt de ‘Expeditie Robinson’-deelnemer: ‘Ik heb een powervrouw. Ze zal nooit zeggen: het gaat niet goed, nu naar huis komen.’ De spannende tijd is overigens nog niet voorbij voor het stel; Stevens vrouw kan elk moment bevallen. ‘Ze is al uitgerekend.’

Gezin

Niet alleen de cabaretier, maar óók Jody Bernal liet zijn zwangere vrouw achter op Nederlandse bodem. Hij moest dan ook ‘wel even nadenken’ of hij echt mee wilde doen aan ‘Expeditie Robinson’. ‘Je hebt toch gewoon een gezin thuis’, aldus de zanger en dj. ‘Als je zoiets gaat doen, moet je full on gaan.’

Bijna

We moeten nog even geduld hebben, maar gelukkig niet al te lang. ‘Expeditie Robinson’ gaat namelijk vanaf 6 september weer van start op RTL5. Wij kunnen niet wachten!

Bron/beeld: ANP