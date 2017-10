BN’ers reageren op overlijden Amsterdamse burgemeester van der Laan

Vele bekende Nederlanders hebben vrijdagochtend op sociale media verdrietig gereageerd op het overlijden van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Hij zal enorm worden gemist in Amsterdam, zo blijkt uit de stroom aan berichten.



Lees ook: Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (62) overleden

‘En niet alleen Amsterdam. Eberhard van der Laan maakte niet enkel de stad, maar het hele land wat liever’, twittert Claudia de Breij. ‘U was zo lief en mooi voor onze lieve en mooie stad. Ga u vreselijk missen’, voegt Hadewych Minis daar aan toe.

En niet alleen Amsterdam. Eberhard van der Laan maakte niet enkel de stad, maar het hele land wat liever. https://t.co/zVhDV5PQCS — Claudia de Breij (@claudiadebreij) 6 oktober 2017

Humberto Tan houdt het kort: ‘Dank u wel burgemeester.’ Zijn voormalige Late Night-collega Marieke Elsinga werd wakker met het nieuws. ‘Opstaan met verdrietig nieuws. Onze burgemeester is niet meer.’

Afscheidswoorden

‘Alles is gezegd. Alles is gedaan. De ogen zijn dicht. Het was tijd om te gaan’, schrijft Jon van Eerd. Teun Kuilboer: ‘Jezus jongens. Heb inmiddels echt het idee dat alles wat goed is ons te snel ontvalt. Maar we blijven door gaan.’

Alles is gezegd. Alles is gedaan. De ogen zijn dicht. Het was tijd om te gaan. pic.twitter.com/zk0DluyXB0 — Jon van Eerd (@jonvaneerd) October 6, 2017

Wendy van Dijk zag de dood van Van der Laan al enigszins aankomen, vschrijft ze bij een foto van haar en de burgemeester. ‘Vannacht reed ik naar huis en dacht onafgebroken aan dit moment van vorig jaar. Ik snap nu waarom.. we verliezen weer een grootheid. Ik wens familie, dienaren, naasten enorm veel sterkte te toe.’

Vannacht reed ik naar huis en dacht onafgebroken aan dit moment van vorig jaar. Ik snap nu… https://t.co/y60JT0cEsH — Wendy van Dijk (@Wendy_Ushi) 6 oktober 2017

Brandpunt-reporter Liesbeth Staats hoopt nog steeds dat de afscheidswoorden van Van der Laan ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’ in steen gebeiteld worden. ‘Dat je er langs fietst, en steeds die oproep leest. Doorstaat de tand des tijds met gemak’, zei ze bij haar oproep toen Van der Laan vorige maand zijn taken neerlegde. ‘Dit hoop ik opnieuw & nog steeds’, zegt ze nu.

Dit hoop ik opnieuw & nog steeds: https://t.co/5MDVVxP96u — liesbeth staats (@liesbethstaats) October 6, 2017

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron en beeld: ANP, Twitter