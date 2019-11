Douze points! 10 BN’ers die het Eurovisiesongfestival moeten presenteren

Terwijl de ene na de andere BN’er zichzelf schaamteloos naar voren schuift als potentiële presentator voor het Songfestival 2020 in Nederland, doen wij nog even een gokje. Welke BN’ers maken nu écht kans?

1. Eva Jinek

Laten we meteen met de deur in huis vallen: talkshowkoningin Eva Jinek is perfect! Ze gaf zelf al aan dat ze de presentatie van het Eurovisie Songfestival 2020 wel ziet zitten. Zoals ze zelf zegt: “Het is de allergrootste tv-klus op aarde. Je zou wel een mafkees zijn als je daar nee tegen zegt.” Plus: ze kan natuurlijk perfect Engels.

Er is wel één groot probleem: Eva zit niet meer bij de NPO, maar bij RTL. En we weten nog niet of de NPO überhaupt wel ‘commerciële’ sterren in aanmerking laat komen voor de presentatie. Hmmm….

2. Michiel Huisman

Deze naam kwam laatst opeens uit de hoge hoed en als we daar over nadenken, is Game of Thrones-bekendheid Michiel Huisman niet eens zo’n gekke optie. Hij is zowat de bekendste Nederlander van dit moment, spreekt vloeiend Engels en zorgt voor internationale allure. Songfestival-kenner Aran Bade (RTL Boulevard) is er behoorlijk zeker van. “We hebben dus uit betrouwbare bron gehoord dan van drie presentatoren Michiel Huisman zou zijn benaderd, onze trots in Hollywood!” Kortom: een groot kanshebber!

3. Jan Smit

Het heerlijk cynische, maar toch ook oprechte tv-commentaar van Cornald Maas en Jan Smit gaf het Eurovisie Songfestival altijd nét dat extraatje dat nodig is om zo’n ellenlange uitzending vol te houden. Cornald gaf in ieder geval al aan dat hij niet presenteert en dus commentaar blijft geven. Voor Jan – die voor zover bekend nog géén nee zei tegen de potentiële klus – staat de presentatie-deur wat ons betreft nog open! Denken de grote bazen daar ook zo over? Mochten ze Jan dan tóch overslaan, zet hem dan alsjeblieft weer naast Cornald neer in dat commentaarhokje. Wel zo fijn.

4. Jennifer Hoffman

Zit al bij Songfestival-omroep AVROTROS dus ze maakt – als je logisch nadenkt – al vrij veel kans. Heeft zich recent ook al bewezen als verdienstelijk presentatrice. We weten door De Luizenmoeder dat ze enorm veel komische timing bezit, wel zo handig wanneer die ellenlange show gruwelijk inkakt. Kortom: een overduidelijke kanshebber als je het ons vraagt!

5. Dionne Stax

Zit momenteel bij AVROTROS. Geldt voor haar dan ook: meer kans? We weten niet hoeveel invloed de omroep mag uitoefenen. Maar als haar presentatie bij het Televizier Ring-Gala een ‘oefening’ voor het Songfestival was, maakt Dionne misschien minder kans. Waarom? Er kwam best veel kritiek op haar presentatieskills.

6. Emma Wortelboer

Ze kreeg dan wel bakken met kritiek voor haar hysterische ‘Douze Points’-momentje, liefde voor het Songfestival is er zeker bij BNNVARA-talent Emma Wortelboer. Alhoewel, liefde? Noem het eerder een obsessie. Kijk maar eens hoe ze tekeer ging nadat Duncan Laurence won.

Diezelfde Duncan stelde eerder al voor dat Emma wat hem betreft best zou mogen presenteren. Dus alleen al daarom zou ze op het lijstje ‘serieuze kanshebbers’ moeten komen.

7. Ilse DeLange

Weet als geen ander wat Songfestival-kandidaten allemaal meemaken en voelen tijdens zo’n hyperzenuwachtig en superspannend liedjesfestijn. Ze werd tenslotte 2de met The Common Linnets in 2014. Haar er als één van de presentatrices tussen zetten, is dan ook helemaal geen gek idee.

Zelf blikte ze ook al heerlijk schaamteloos vooruit op een mogelijke rol volgend jaar. Recent zei ze in RTL Boulevard: “Als het Songfestival dan toch echt een keertje in Nederland is, waar ik dan misschien ook een rolletje in heb gehad, dan vind ik het natuurlijk leuk om onderdeel te zijn van wat dat is.” Je hebt er zeker een rolletje in gehad, Ilse. Door jouw suggestie kwam Duncans nummer terecht bij de selectiecommissie.

8. Douwe Bob

Maakte indruk met zijn Slow Down tijdens het Eurovisie Songfestival van 2016 en is daardoor nog steeds bekend bij het grote publiek. Kan tevens zorgen voor wat opschudding door wat brutale vragen te stellen in de green room. Heeft geen presenteerervaring, zeg je? Is dat erg dan?

Het kan verfrissend werken, zo’n getatoeëerde bad boy mét Songfestival-ervaring. Geef hem wat vrijheid, focus niet teveel op autocue-tekstjes en dan maakt Douwe er vast iets prachtigs van. Misschien kan ‘ie het zingen dan een keertje achterwegen laten. We zijn nog steeds niet bijgekomen van zijn veelbesproken (‘dramatische’) optreden in M.

9. Carice van Houten

Hé, als je écht indruk wil maken op internationale kijkers, stuur je gewoon één van onze bekendste ‘exportproducten’: Game of Thrones-ster Carice van Houten. Iedereen kent The Red Woman Melisandre, maar Carice zelf heeft óók gewoon een muzikaal verleden.

Wat misschien niet veel mensen weten, is dat Carice nogal verdienstelijk kan zingen. Ook bracht ze een eigen album uit (See you on the ice, 2012). Kortom: muzikale kennis genoeg! En met die internationale faam zit het ook wel goed. Zet haar naast Michiel en je vangt twee Hollywood-vliegen in één klap.

10. Chantal Janzen

Als de Songfestivalcommissie een geliefd presentatrice zoekt, hoeft men niet verder te zoeken: Chantal Janzen is dan de aangewezen persoon. Het zou wel riskant zijn, aangezien Chantal bekendstaat om haar vinnige, maar geniale opmerkingen in live-shows. Ze zou het zo doen, gaf ze aan in een interview. Feit blijft wel dat ze van RTL is en de NPO dan misschien denkt: daar gaan we niet aan beginnen.

