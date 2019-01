Zien: deze BN’ers zetten zich in tijdens aftrap ‘De Nationale Voorleesdagen’

Vandaag zijn ‘De Nationale Voorleesdagen’ weer van start gegaan. Tijdens het Nationale Voorleesontbijt, de aftrap van de zestiende editie, hebben onder meer prinses Laurentien, Marieke Elsinga en Daphne Deckers een stukje voorgelezen uit het boek ‘Een huis voor Harry’.

Tot en met volgende week zaterdag zullen verschillende BN’ers en ministers voorlezen uit het boekje dat geschreven en geïllustreerd is door Leo Timmers. ‘Een huis voor Harry’ is uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar 2019 en gaat over een dikke kater die op zoek moet naar een nieuw stulpje.

Voorleesdagen

De voorleesdagen bestaan sinds 2004 en zijn een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Het doel ervan is het stimuleren van voorlezen aan kinderen tot 6 jaar.

