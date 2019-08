Lieve, enthousiaste en emo-berichten: BN’ers zwaaien kinderen uit op eerste schooldag

Na weken van eindeloos buitenspelen, zit ook voor scholieren van regio Noord de zomervakantie erop. Ook voor bekende Nederlanders met schoolgaande kinderen was het even slikken toen vanochtend de lunchtrommels weer moesten worden klaargemaakt en ze op het schoolplein werden afgezet.

‘Time Flies’

Voor de dochters van Nicolette van Dam was het wennen. “De meiden konden gisteravond niet slapen en waren vannacht paar keer wakker van de zenuwen. Maar heel eerlijk, misschien vind ik het wel net zo spannend. M’n kleine Kiki gaat haar laatste kleuterjaar in en Lola gaat naar groep vier. Time flies, maar wat is dit een leuke fase!”, schrijft de trotse moeder op Instagram. In haar Stories is nog te zien hoe de meiden druk bezig zijn met het inpakken van hun etuis en tassen.

Bijzondere lunchtrommel

De kinderen van Nicolette Kluijver kregen vanwege hun eerste schooldag een bijzondere lunchtrommel mee. Moeders stopte in elke tas een lief en persoonlijk briefje, deelde ze in haar Instagram Stories. Ook voor Wendy van Dijk begon de dag speciaal. “De school is weer begonnen!! Ons moppie met haar lieve bekkie op de schoolkalender 🙂 Groep zes alweer…”, schreef de presentatrice bij een foto van Lizzy.

Meer emo-berichten

Andere bekende Nederlanders die emotioneel posten over hun hard groeiende, groot wordende, naar school gaande kinderen zijn schrijfster Jamie Li, zanger en acteur Jim Bakkum en z’n vrouw Bettina Holwerda en Chantal Janzen.

