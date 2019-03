In Nederland staan meer dan 3000 verloskundigen dag én nacht klaar om zo’n 478 baby’s per dag ter wereld te brengen. Deze verloskundigen ondersteunen aanstaande moeders met het intiemste en mooiste moment uit hun leven. In een nieuwe reeks van de TLC-serie ‘Bevallen met…’ ontdekken een aantal BN’ers wat er allemaal komt kijken bij een bevalling.

Nieuwe namen

In het nieuwe seizoen zullen niemand minder dan diva Bobbi Eden, vlogkoningin Monica Geuze, voormalig topsporter en nu presentatrice Fatima Moreira de Melo en GTST-actrice Marly van der Velden in de wereld van verloskundigen in de TLC-serie Bevallen met….

Achtbaan van emoties

In het nieuwe seizoen van Bevallen met… draaien zij mee met het dagelijkse werk en de verschillende diensten van de verloskundigen. Door hun oprechte interesse in het vak en hun betrokkenheid bij de aanstaande ouders, worden deze bekende Nederlanders vanaf de eerste minuut meegetrokken in een achtbaan van emoties.

Spannende dagen

Laat een baby urenlang op zich wachten, of wordt een thuisbevalling halsoverkop toch ineens een ziekenhuisbevalling? Net als de verloskundigen weten de BN’ers niet hoe de dag verloopt en of ze überhaupt aan hun nachtrust toe komen. Het zijn voor iedereen spannende dagen, met als beloning de geboorte van een nieuw wonder.

Bevallen met… is vanaf dinsdag 28 om 20:30 uur wekelijks te zien bij TLC.

