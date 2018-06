BN’ers showen interieurstyling skills in nieuw tv-programma

De tijd dat we nog tevreden waren met doodgewone burgers als kandidaten in programma’s als Expeditie Robinson, quizzen, talentenjachten, afvalprogramma’s en relatie-experimenten lijkt langzaam te verdwijnen. Alles is tegenwoordig ‘met’ BN’ers, zo ook het nieuwe programma Sterren Houden Huis, waarin bekende Nederlanders aan de slag gaan als interieurstylist.

Makeover

De nieuwe show van RTL4 is vanaf 17 juli iedere dinsdagavond om 20.30 uur te zien op de zender. In Sterren Houden Huis reizen steeds twee BN’ers af naar een plaats ‘ergens’ in Nederland, waar ze de woningen van twee bewoners uit dezelfde straat of buurt een heuse makeover gaan geven. “Ze gaan vervolgens los van elkaar aan de slag met een eigen huis, kamer én opdracht. Ze maken een plan, gaan shoppen en schakelen de hulp van hun klusteam in”, klinkt de omschrijving van RTL.

John Williams van de partij

Wij denken dat we het moeten zien als de nieuwe versie van Wie doet de afwas?, het programma waarin steeds vier mensen gaan eten bij een BN’er thuis die voor hen kookt. Zij moeten vervolgens raden in wiens huis ze zijn. In de nieuwe show, die gepresenteerd wordt door John Williams, is het voor de huiseigenaren de grote vraag – naast of ze eindresultaat te pruimen vinden – welke bekende Nederlander hun huis onder handen heeft genomen. Welke bekende gezichten hun stylingkunsten zullen vertonen in Sterren Houden Huis is nog niet bekend.

Beeld: Hollandse Hoogte