BN’er-bonje: déze bekenden zitten met kerst niet met de hele familie aan tafel

Hoewel kerst the most wonderful time of the year hoort te zijn, pakt dat voor sommige BN’ers anders uit. Zij zullen deze kerst namelijk niet met de hele familie aan tafel zitten, omdat niet iedereen het nog even goed met elkaar kan vinden of omdat een misstap geliefden uit elkaar houdt…

Lees ook

Kensington Palace reageert op geruchten over royal ruzie tussen Meghan en Kate

Roxeanne en André Hazes

Dat Roxeanne en André Hazes elkaar niet spreken, is duidelijk. Maar hoewel zij amper contact hebben, volgen ze elkaar op de voet. Zo zei André in de radio-uitzending van Radio 2: ‘Mijn zus en ik praten niet met elkaar. We hebben geen hekel aan elkaar en geen bonje, maar we hebben geen behoefte aan elkaar in ons leven. Het is zonde, alleen ik vind het niet jammer. Er is veel gebeurd in de tijd dat we niet met elkaar omgingen.’ En ook deze kerst zullen zij niet samen doorbrengen.

José Hoebee

Luv-zangeres José Hoebee had ruzie met haar zussen om een erfenis. Zus Marijke zocht na onenigheid de pers op, omdat José volgens haar te lang zou hebben gewacht met het tekenen van de erfenispapieren. Hierdoor kon de erfenis niet worden uitbetaald. José liet weten aan Shownieuws dat het leugens waren en dat ze het een privékwestie vindt. Ook zij zullen geen kalkoen delen deze december.

Frank Masmeijer

Voormalig tv-presentator Frank Masmeijer is op 12 oktober veroordeeld tot acht jaar celstraf vanwege drugssmokkel. Daarnaast legde de rechter van Antwerpen hem een boete van maar liefst €48.000 op. Dat Frank weigert niet mee te werken aan het kruisverhoor, maakt het er allemaal ook niet makkelijker op. Hoe dan ook zal Frank helaas niet aan tafel schuiven tijdens het kerstdiner.

Dean Saunders

En Frank Masmeijer is niet de enige die om die reden een jaartje over zal moeten slaan. Ook zanger Dean Saunders kreeg achttien maanden celstraf vanwege brandstichting. Eerder werd Dean al veroordeeld tot acht maanden celstraf vanwege het mishandelen van zijn vriendin. We kunnen ons voorstellen dat hij dit jaar dan ook geen spectaculair menu krijgt opgediend.

Patty Brard

Patty Brard en haar dochter Priscilla Nasi (35) hebben al bijna tien jaar geen contact meer. Patty vertelde aan LINDA.: ‘Al weet ik niet eens meer waar het bij Priscil en mij nou om is begonnen. Of wanneer ik haar voor het laatst heb gezien. En hoe langer een ruzie duurt, hoe moeilijker het wordt om het goed te maken. En als dat ooit gebeurt: hóé dan? […] Ik weet waar ze werkt, maar ik wil haar niet dwingen. Wat moet ik doen? Er naartoe gaan en dat ze me vervolgens wegstuurt?’ Ze vervolgt: ‘Dat verdriet bespaar ik mezelf. Als zij het wil, ben ik bereid nergens meer over te praten. Ik denk dat dat de enige mogelijkheid is: doen alsof er niks is gebeurd. Want waar ga je beginnen?’ Priscilla had liever gezien dat haar moeder haar dit persoonlijk had verteld… Tja, we rekenen hierdoor niet op een hereniging deze feestdagen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock, Hollandse Hoogte