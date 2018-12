Tijd om terug te blikken: deze BN’ers kregen in 2018 een baby

Het afgelopen jaar zijn heel wat BN’ers bevallen van een zoon of dochter. Wij hebben ze voor je op een rij gezet.

Op 29 januari is Lauren Verster moeder gevallen van haar dochtertje Leentje. Het is het eerste kindje van Lauren en Jasper Diepeveen. Zij hebben sinds begin 2016 een relatie.

Presentatrice en vlogger Saar Koningsberger is op 5 maart bevallen van haar dochter Scottie Jones. Voordat ze zwanger was heeft ze 2,5 jaar hormoontherapie gevolgd. Op haar Youtube-kanaal konden al haar kijkers haar zwangerschap volgen.

Op 8 maart hebben Airen Mylene en Taeke Taekema hun eerste kindje gekregen: Bodhi Doeke. De oud-hockey international kregen een relatie na hun deelname aan het tv-programma ‘Wie is de Mol?’ in 2016.

Op 29 maart is Chantal Janzen bevallen van haar zoontje Bobby, die ze samen met haar echtgenoot Marco Geeratz heeft gekregen. Bobby is de tweede zoon van het koppel. Ze zijn ook de trotse ouders van de inmiddels 9-jarige James.

Kim Kötter is op 3 april bevallen van haar tweede kindje. Youp Mickey Maes Siewertsz. De oudste zoon van Kim en Jaap, Muck, werd in 2016 geboren.

Anouk en Johnny de Mol zijn op 24 april de trotse ouders geworden van hun eerste zoon. Het kindje heet Johnny, net als zijn vader, opa en overgrootvader.

Op 10 juni is Sharon Doorson bevallen van haar dochtertje Maliya. Het meisje is het eerste kindje van Doorson en haar vriend Bruno Monteiro Tavares.

Op 4 juli is Chantal Bles moeder gevallen van haar zoontje Josh Robert Doornbos. Het is het tweede kindje van Chantal en Robert.

Op 10 juli is Roxanne Hazes bevallen van Fender Andrew Arnold. Fender is het eerste kindje van Roxeanne en haar verloofde Erik Zwennes.

Op 11 juli is Toprak Yalciner bevallen van haar zoontje Miro Cem. Toprak en haar vriend Mats zijn sinds vier jaar een stel.

Monica Geuze is op 12 juli bevallen van Zara-Lizzy Noé. De baby is het eerste kindje van de vlogster en haar vriend Lars Veldwijk, die al een zoontje heeft uit een eerdere relatie.

Liza Sips is op 15 augustus bevallen van Charlize Helena. Ze is al moeder van zoontje Jonah, die ze twee jaar geleden met Ralph Manheim heeft gekregen.

Presentatrice Eva Jinek is op 6 september bevallen van Pax Valentijn. Pax is het eerste kindje voor haar en haar partner, producer Dexter van der Voorn.

Eind augustus mochten Ali B en zijn vrouw Breghje hun derde zoon verwelkomen. Het jochie luistert naar de naam Nouri.

Ferri Somogyi en zijn vrouw Noëlle van Stek zijn op 9 september voor het eerst ouders geworden van hun dochter Véda.

Actrice Fockeline Ouwerkerk is op 5 oktober moeder geworden van Joe Jacob Ben samen met haar vriend Joeri. Het koppel had al lang een kinderwens.

Noortje Herlaar is 20 oktober bevallen van een dochter. Herlaar en haar vriend, acteur Barry Atsma, hebben haar Bobbi genoemd.

Acteurs Sanne Langelaar en David Lucieer zijn op 22 oktober de trotse ouders geworden van een zoon: Sam Eli Lucieer.

Op 14 november is Rene van Kooten vader geworden van een dochtertje genaamd Sophia Giulia. Zijn vrouw Tanya van der Kooij is veel te vroeg bevallen omdat ze ziek werd. Sophia is nu bijna 33 weken.

Vlogger Bibi Breijman is op 25 november bevallen van haar eerste kindje Teddy, die ze samen kreeg met Waylon.

Vivienne van den Assem en haar vriend Arne van Terphoven zijn op zaterdag 8 december de trotse ouders geworden van een zoontje. De kleine knul heeft de naam Guus gekregen.

Josje Huisman is bevallen van een kerstkindje. Op 25 december is ze moeder geworden van haar zoontje Kamari. De kersverse vader laat deelt via Instagram een lieve foto.

Beeld: ANP, Instagram