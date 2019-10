‘Blake Lively bevallen van derde kind’

Blake Lively is volgens Amerikaanse media bevallen van haar derde kind met Ryan Reynolds. Het acteurskoppel heeft echter zelf nog niets op social media geplaatst.

Blake en Ryan hebben samen al twee dochters: James (4) en Inez (2). Of de zusjes er nu weer een zusje bij hebben gekregen of tóch een broertje, is nog niet bekend.

PokeMOM

Tijdens de filmpremière van Pokémon: Detective Pikachu in mei werd duidelijk dat Blake al een paar maanden zwanger was. Ze verscheen in een gele jurk over de rode loper met een prachtige babybuik.

Dit bericht bekijken op Instagram PokeMOM…. Out now. Een bericht gedeeld door Blake Lively (@blakelively) op 11 Mei 2019 om 9:31 (PDT)

Geruchten

De geruchtenmolen draait rond in Amerika, want volgens insiders zou de baby al twee maanden geleden geboren zijn. Maar het stel houdt hun gezinnetje zoveel mogelijk buiten de spotlights, dus het is dan ook niet waarschijnlijk dat we snel een foto van hun nieuwste familielid zullen zien.

Bron: ANP, PEOPLE | Beeld: ANP