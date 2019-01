Voor dít bizarre bedrag heeft Meghan Markle haar garderobe uitgebreid in 2018

Meghan Markle ziet er altijd weer uit om door een ringetje te halen, want zeg nou eerlijk: heb jij de hertogin ooit op een modeflater betrapt? Wat duidelijk moge zijn, is dat zo’n fantastische garderobe wél flink wat kost. Wacht maar tot je hoort welk bedrag de vrouw van Harry in 2018 heeft uitgegeven aan kleding…

De modeblog UFO No More zoekt ieder jaar opnieuw uit hoeveel de nieuwe toevoegingen aan de garderobe van Europese royals hebben gekost. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar kledingstukken, maar ook accessoires en schoenen.

Flink prijskaartje

Degene die het meest uitgaf aan nieuwe items, was met stip Meghan. Volgens de blog droeg de hertogin van Sussex het afgelopen jaar de meeste nieuwe stukken, wat bij elkaar opgeteld voor een gigantisch prijskaartje zorgde. Niet van ieder kledingstuk was de prijs te achterhalen, maar zelfs met een paar vraagtekens kwam UFO No More uit op een bedrag van – hou je vast – 479.048 euro. Haar trouwjurk van Givenchy is niet bij dat bedrag inbegrepen.

Kate

De blog rekende ook uit hoeveel Kate Middleton in 2018 uitgaf aan haar garderobe. Dat zou neerkomen op een bedrag van 80.237 euro, een stuk minder dan Meghan, dus. Wie alle kleding voor de royals betaalt, is niet helemaal duidelijk. Volgens het Britse paleis zijn er ‘privébudgetten’ die ervoor beschikbaar worden gesteld.

Schatting

Wat wel gezegd moet worden, is dat het slechts een schatting is van UFO No More. Er zijn een aantal kledingstukken waarvan de precieze waarde niet achterhaald kon worden én het kan zomaar zijn dat er meer vraagtekens bestaan in de kast van Kate dan die van Meghan. Daarnaast zijn er altijd modehuizen die kleding uitlenen of aanbieden als cadeau.

Bron: HLN.be | Beeld: ANP