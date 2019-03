Birgit Schuurman is alweer verliefd (op deze ‘woest’ aantrekkelijke man)

Een maand geleden maakten Birgit Schuurman en haar man Arne Toonen bekend uit elkaar te gaan na een huwelijk van ruim tien jaar, waaruit zoon Chico (9) werd geboren. De actrice en zangeres lijkt echter al nieuws geluk te hebben gevonden…

Zoenend gespot

Eerder vertelde Birgit tijdens haar huwelijk met Arne gevoelens voor een andere man te hebben gekregen. Afgelopen vrijdag werd ze in café Carter in Amsterdam-Zuid plots innig zoenend gespot met een knappe, blonde man. Even daarvoor was ze bij hem achter op de scooter zittend voorbij Story-fotograaf Edwin Smulders gereden.

Hello, handsome

Het gaat om Sander van Haarlem, een personal trainer en veelgevraagd fotomodel met stevige Thor-vibes (je weet wel, die knappe langharige superheld gespeeld door hottie Chris Hemsworth). In het hoofdstedelijke societymilieu is hij geen onbekende, in de sportwereld evenmin – voormalig profvoetballer Evgeniy Levchenko is een goede vriend van hem.

Nieuwe vlam

Of het Sander was die Birgit met zijn weelderige lokken al tijdens haar huwelijk het hoofd op hol bracht, is niet bekend. Maar op dit moment bezorgt hij Birgit als gescheiden vrouw in elk geval vlinders in haar buik.

Tweede scheiding

De scheiding van Arne is de tweede echtscheiding voor Birgit; ze was eerder getrouwd met regisseur Kaja Wolffers, die haar verliet voor actrice en schrijfster Elle van Rijn.

