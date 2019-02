Na ruim tien jaar huwelijk was het op: Birgit Schuurman kondigt scheiding aan

Verdrietig nieuws voor zangeres en actrice Birgit Schuurman vandaag. Zij en haar man, filmregisseur Arne Toonen, hebben besloten na ruim tien jaar huwelijk uit elkaar te gaan. Dat hebben zij vanmorgen via hun agenten bekendgemaakt.

Gezamenlijk besloten

“We hebben samen besloten om niet meer als geliefden door het leven te gaan maar als goede vrienden en trotse, liefhebbende ouders van ons zoontje Chico”, meldt het koppel in een korte verklaring. “Deze keuze is volledig in liefde en respect voor elkaar gemaakt en we gunnen elkaar alle geluk van de wereld.” Birgit en Arne, die in juli 2008 het jawoord aan elkaar gaven, beklemtonen verder geen mededelingen over de breuk te doen.

Afleiding dankzij drukke agenda’s

Birgit, het jongere zusje van Katja Schuurman, had als actrice rollen in een aantal films van Toonen, zoals Dik Trom, Black Out en De Boskampi’s. Momenteel is zij bezig met de opnamen van Meisje van Plezier 2 (Videoland) en is zij dit voorjaar te zien in de theatervoorstelling De Gevangenis Monologen 2. Toonen werkt momenteel aan Baantjer: Het Begin, de prequel op de succesvolle RTL-serie over inspecteur De Cock. Deze film is half april in de bioscopen te zien.

Met zoontje Chico:

Dit bericht bekijken op Instagram Mijn liefste ❤️ Een bericht gedeeld door ⚡️BIRGIT SCHUURMAN⚡️ (@birgit.schuurman) op 14 Mei 2017 om 8:28 (PDT)

Met zus Katja:

Dit bericht bekijken op Instagram Sisterlove…..❤️ Een bericht gedeeld door ⚡️BIRGIT SCHUURMAN⚡️ (@birgit.schuurman) op 10 Nov 2018 om 3:49 (PST)

