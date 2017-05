Binnenkijken bij Stings penthouse in New York

Sting verdient als zanger bakken met geld, maar dat betekent niet dat hij andere bronnen van inkomsten aan zich voorbij laat gaan. Zo probeert hij met de verkoop van zijn penthouse in New York miljoenen te vangen. En dat die woning flink wat geld waard is, bewijst deze binnenkijker wel. Wát een uitzicht!



Lees ook: Binnenkijken bij de gigantische bungalow van Prince in Canada

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale lente-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10