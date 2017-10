De Amerikaanse actrice en zangers Demi Lovato is pas 25 jaar en heeft nu al heel wat successen op haar naam staan. Ook haar bankrekening groeit gestaag en daarom kan ze makkelijk een miljoenenhuis aanschaffen. Sinds kort woont ze in een superstrak vormgegeven villa te midden van vele andere sterren in de Hollywood Hills.

