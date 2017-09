De Amerikaanse actrice Natalie Portman heeft zichzelf een kast van een huis cadeau gedaan. De Oscar-winnares strijkt met haar gezin neer in de heuvels van Californië uitkijkend over de Stille Oceaan. Haar miljoenenvilla is zeer uniek te noemen, want het heeft muren die ze kan laten verdwijnen. Zien!



Lees ook: Binnenkijken bij de woning van Friends-acteur Matthew Perry

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome