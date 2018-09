Dit bijzondere detail van Meghans trouwjurk is je hoe dan ook ontgaan

Midden mei stapte Meghan Markle in het huwelijksbootje met prins Harry. Ze beloofde hem eeuwige trouw in een prachtige jurk en nu – maanden na de grote dag – verklapt ze een bijzonder detail aan haar outfit.

Something old, something new, something borrowed, something blue: volgens de traditie zou het bijdragen aan meer huwelijksgeluk. Meghan hield zich hieraan vast en verstopte dan ook een blauw detail in haar trouwjurk dat niemand opviel.

Eerste date

In een sneak preview van de documentaire ‘Queen of the World’ is te zie hoe Meghan de sluier laat zien die ze op haar bruiloft droeg. ‘Ergens in de stof zit een klein blauw stukje stof genaaid’, verklapt ze. ‘Het komt uit de jurk die ik droeg tijdens mijn eerste date met Harry en was mijn ‘something blue’.’ Zo romantisch!

