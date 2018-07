Dít is de bijnaam van Meghan Markle onder Britse royals

Meghan Markle behoort pas een paar maanden officieel tot de Britse koninklijke familie, maar ze is al helemaal in de armen gesloten door de royals. Zo heeft ze nu al een bijnaam gekregen; iets wat een gewoonte is, maar niet zo snel.

Prins Charles, de schoonvader van Meghan, heeft de hertogin van Sussex een bijnaam gegeven die haar doortastendheid benadrukt. Zo wordt de voormalig ‘Suits’-actrice vanaf nu ‘Tungsten’ genoemd volgens Daily Mail, wat ‘wolfraam’ betekent. Dit is een sterk metaal dat onbuigzaam is, dus Meghan zou haar nieuwe bijnaam best als een compliment mogen opvatten.

Elizabeth

Het krijgen van een bijnaam is een traditie onder de Britse royals, en als je er eenmaal eentje hebt gekregen, ben je pas écht onderdeel van de familie. Meghan is dan ook niet de enige die er één heeft; koningin Elizabeth heeft er zelfs meerdere. Zo wordt ze vaak Lilibet genoemd, maar wordt ze door prins Philip ook weleens ‘sausage’ (worstje) genoemd. Prins William spreekt zijn oma aan met Gary; prins George noemt zijn overgrootmoeder Gan-Gan.

William en Harry

William en Harry hebben óók bijnamen. Zo is de ‘tweede naam’ van William ‘Steve’. Deze naam gebruikte hij zodat hij onopvallend kon studeren in Schotland. De man van Meghan zou ook weleens Spike of Hazza genoemd worden.

