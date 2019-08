Zieke Bibian Mentel in ‘Zomer met Art’: ‘Ik wil genieten zolang het kan’

Voormalig snowboardster Bibian Mentel kreeg onlangs te horen dat ze voor de elfde (!) keer kanker heeft. Ze schoof gisteren aan bij ‘Zomer met Art’ voor een openhartig gesprek.

Iedere dag genieten

In gesprek met Art Rooijakkers en Katja Schuurman vertelt de 46-jarige Mentel dat zij zich fysiek “best wel goed” voelt en dat ze het zonde vindt om bij te pakken neer te gaan zitten. “Zolang dat blijft, kies ik ervoor om iedere dag te blijven genieten. Uiteindelijk weet niemand wanneer het leven eindig is.” Deze keuze is bewust, zegt Mentel. “Ik heb een lieve man en drie hele lieve kinderen. Daar wil ik leuke dingen mee doen en van genieten zolang het kan.”

‘Misschien mama’s laatste Kerst’

“We beseffen dat dit nieuws dit keer slechter is dan andere keren”, voegt haar echtgenoot Edwin Spee eraan toe. “We maken ons echt grote zorgen. We hebben het de kinderen aan het begin van de vakantie verteld en gezegd: het zou best kunnen dat het dit jaar mama’s laatste Kerst wordt.”

Neus op de feiten

Nu haar kanker voor de elfde maal en uitgebreider is teruggekeerd dan voorheen, zegt Mentel “met de neus op de feiten te worden gedrukt”. “We kijken: waar draait het echt om, wat zijn de prioriteiten? Met stip komen mijn gezin en de liefde voor elkaar bovenaan te staan.”

Succes en tegenslagen hand in hand

Bibian werd zesmaal Nederlands snowboardkampioen op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. Nadat er botkanker werd geconstateerd met kans op uitzaaiingen in het bloed, werd haar been geamputeerd. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross. Ze behaalde op de Paralympische Spelen van 2014 en zelfs vorig jaar nog gouden medailles.

Dancing with the Stars

Eerder maakte Spee bekend dat Mentel voorlopig doorgaat met de repetities voor een nieuwe reeks van Dancing with the Stars. “We hebben ’s morgens dansen en ’s middags bestralen, dan is ze de rest van de dag echt misselijk. Dan een rustdag en daarna weer dansen”, legde hij uit. Op Twitter is er – zeer terecht – alom lof en respect voor de oersterke vrouw.

Wat een kampioen! — Rene Millenaar (@renemillenaar) August 1, 2019

Bibian zo herkenbaar! De kracht, liefde en de humor zo herkenbaar mijn zoon van 13 is overleden aan Neuroblastoom en dezelfde tumorhumor. Wens je alle goeds😘❤ — Rosie de Bakker (@rdbforza) August 1, 2019

@BibianMentel #zomermetart deze vrouw verdiend een standbeeld. Maakt mij niet uit waar je 'm neerzet, als hij er maar komt. — Tess De Groot (@Anoni3m_tw33ts) July 31, 2019

Als je de mentaliteit hebt van Bibian wordt het Mentelity — Arno de Jong (@Arnode_jong) July 31, 2019

Wat een ontzettend sterke en positieve vrouw #bibianmentel. Respect. #zomermetart — Liset Janssen (@lisetoetbree) July 31, 2019

Wat een inspirerend voorbeeld is @BibianMentel toch.. Met kippenvel en een brok in de keel kijk ik naar het interview met @ZomerMetArtRTL Heel veel sterkte en kracht toegewenst Bibian 😘 #elfkeerkanker — Eduard Annen (@EduardAnnen) July 31, 2019

Bekijk een fragment uit de uitzending in onderstaande video: