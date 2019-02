Bibian Mentel: ‘Ik zie mijn ziekte als een wedstrijd en ik wil nu eenmaal winnen’

Het leven van snowboarder Bibian Mentel (46) wordt al 18 jaar beheerst door kanker. Maar niet overheerst, benadrukt ze, want er is zoveel meer dat haar aandacht verdient, haar gezin en haar stichting bijvoorbeeld. ‘De kans dat ik op de A2 een ongeluk krijg, is er ook. Relativeren helpt enorm.’

Lees ook: Bibian Mentel: ‘Ik wil mensen laten zien dat een ziekte krijgen niet alleen drama is’

Bibian Mentel: vrouw, snowboarder, moeder, schrijver, ambassadeur, ondernemer, kankerpatiënt. Dat laatste is ze, begrijpelijk, tegen wil en dank, maar heeft haar gek genoeg ook iets gebracht. Maar daarover later meer. Want eerst gaan we het hebben over snowboarden, de sport die zo aan haar is verbonden. De sport die ze de afgelopen 26 jaar met zo veel liefde heeft gedaan. De sport die ze als gehandicapte sporter op de kaart wist te zetten. Maar ook, want dat wordt nog weleens vergeten, de sport die ze al deed vóórdat ze een agressieve vorm van botkanker kreeg en een deel van haar linkeronderbeen geamputeerd moest worden. Als student – ze studeerde rechten, maar stopte na het eerste jaar want snowboarden was gewoon veel leuker – stond ze boven aan de berg en wist: dit wil ik de rest van mijn leven doen. “Dat gevoel als je boven staat, is overweldigend mooi. Het is doodstil, je hoort alleen de wind en ziet die maagdelijke witte piste voor je. Dat uitgestrekte, dat weidse, is voor mij de ultieme vrijheid.”

En nu heb je besloten dat je gaat stoppen met snowboarden, in wedstrijdverband in ieder geval.

“Ja, 4 jaar geleden had ik nog heel sterk het idee dat ik mijn titel wilde verdedigen. Maar ik ben 46 en zeker de afgelopen 4 jaar is het best een zwaar traject geweest, vooral medisch gezien. Dus ik twijfelde, moest ik dit wel doen? Kon ik zo’n zwaar trainingstraject aan? Afgelopen zomer telde Edwin, mijn man, mijn medailles. Het zijn er 128, waaronder 7 voor een wereldkampioenschap, en 3 gouden die ik won op de Paralympische Spelen. Ik dacht: word ik nog gelukkiger als het er 129 zijn? Het antwoord was nee. Toen wist ik dat ik zou gaan stoppen. Dat was geen moeilijke beslissing, waarschijnlijk omdat ik de afgelopen 8 jaar naast het sporten ook al druk bezig ben geweest met mijn eigen stichting, Mentelity Foundation. Daarmee realiseren we projecten om het leven van mensen met een lichamelijke uitdaging te verbeteren. In die rol kan ik niet alleen aandacht vragen voor de wereld van gehandicapten, maar ook anderen helpen en mensen opleiden. Daar word ik heel blij van. En nu ik ben gestopt, ga ik dat ook internationaal doen in samenwerking met de IPC (Internationaal Paralympisch Comité, red). Dat zwarte gat waar je weleens over hoort na een topsportcarrière, daar heb ik gelukkig geen last van.”

Is er dan wel een aangename rust?

“Al die dingen waar ik nu mee bezig ben, maken mijn leven eerder drukker. Het fijne van topsport is dat het veel structuur geeft, alles staat in het teken van trainen of een wedstrijd. Nu slibben mijn dagen dicht met allerlei afspraken en ben ik van hot naar her aan het rennen. En dat is leuk, maar ook een andere manier van leven dan ik ben gewend. Het voordeel daarvan is dan weer dat ik nu gewoon op dingen ‘ja’ kan zeggen zonder na te denken of het wel kan. Ik ben bijvoorbeeld allemaal leuke trips aan het plannen. Ik heb mijn zoon beloofd dat als ik zou stoppen met snowboarden, we naar Canada gaan om te heliboarden. En mijn vriendin woont in Zwitserland en daar ben ik al 8 jaar niet geweest, dus daar wil ik ook naartoe. Het is overigens niet zo dat ik nu niet meer sport, ik blijf nog steeds snowboarden en trainen zodat ik fit en sterk blijft, wat goed is voor mijn immuunsysteem.”

Fit blijven is voor jou, meer dan voor iemand anders, belangrijk voor je.

“Mijn lichaam is mijn maatstaf. Hoe voel ik me? Hoe fit ben ik? Ik weet uit ervaring dat hoe fitter ik ben, hoe beter dat is. Niet zozeer dat ik dan niet ziek kan worden, maar ik herstel sneller. Nadat mijn onderbeen was geamputeerd, is de kanker 9 keer teruggekomen, waaronder 5 keer met uitzaaiingen in mijn longen. Ik ben 5 keer geopereerd en dat waren heel zware operaties. Op een nieuwe zit ik eerlijk gezegd niet te wachten. Elke operatie is een risico en die narcose is gewoon een aanslag op je lijf. Dus ik stel het zo lang mogelijk uit. En dat kan omdat ik fit ben. En natuurlijk word ik goed gecontroleerd. Zo lang de kanker zich enigszins rustig houdt kan ik het uitstellen.”

Het hele interview met Bibian lees je in Flair 6. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Saskia Smith | Beeld: Bert Honingh | Styling: Maartje Bodt | Visagie: Linda Huiberts | Locatie: H. Burger (Amsterdam)