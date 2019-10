Bibian Mentel over nieuwe tumor: ‘Eén verkeerde beweging en ik had een dwarslaesie’

Bibian Mentel was gisteren te gast bij ‘Ladies Night’, waar ze openhartig vertelde over haar ziekte. Haar nieuwe tumor werd namelijk bij toeval ontdekt, nadat haar arts haar zag dansen bij ‘Dancing With The Stars’.

‘Dat gaat niet helemaal goed’

De nieuwe tumor zit namelijk wederom in haar ruggenwervel, boven de stellage die daar eerder werd geplaatst. “Twee weken geleden keek mijn neurochirurg naar Dancing With The Stars en die zag mij helemaal naar achteren buigen. En toen dacht hij dat gaat niet helemaal goed met die wervel.” Bibian moest toen terug naar het ziekenhuis voor een controle.

Levensgevaarlijk

Mentel vervolgt: “Hij zag het niet aan hoe ik danste, hij wist dat het daar een beetje rommelde omdat ik bestralingen heb gehad op verschillende wervels. Dus naar aanleiding daarvan wilde hij het toch even checken.” En dat was maar goed ook, want de eigenlijke ingestudeerde dans kon zomaar levensgevaarlijk zijn. “Mijn wervel was dusdanig aangetast dat het zou kunnen als ik een verkeerde beweging zou maken met verkeerde druk daarop, dat ik eventueel die wervel zou kunnen breken.” Daarmee zou ze direct een dwarslaesie hebben opgelopen.

‘Zíj is degene die de arts troost’

Hoe Bibian het slechte nieuws keer op keer moet ontvangen, al twintig jaar lang tegenslag na tegenslag… Deze vrouw is sterker dan sterk. Zíj is zelfs degene die troost, in plaats van andersom, blijkt uit de indrukwekkende omschrijving die haar man Edwin in Ladies Night gaf. “Bibian kan het heel pragmatisch vertellen. Die troost eigenlijk al de arts, als hij vertelt dat ze weer een tumor heeft en het er slecht uitziet”, vertelt Edwin. “Ook haar danspartner [in Dancing With The Stars, red.] en de mensen om haar heen.”

Hou de humor erin

Bibian en Edwin genieten nog volop van de momenten die ze samen hebben, met hun drie kinderen. Ook humor blijft belangrijk. Edwin vertelde een grappige anekdote over een bioscoopbezoekje. Bibian had geen zin om op de rolstoelplek helemaal vooraan in de zaal te moeten zitten. En dus tilde Edwin haar op om naar boven te lopen. “Toen viel haar prothese eraf. Onze zoon liep gewoon door, met zijn bak popcorn. Zo gaat dan bij ons.” Dat Bibian er in de (nabije) toekomst niet meer is, daar staat Edwin liever niet te lang bij stil. “Ik wil gewoon samen genieten. Als het zover is, stort ik dán wel volledig in.”

Bekijk hier het fragment uit de uitzending van Ladies Night terug.

Bron: Story, Libelle | Beeld: ANP, Instagram