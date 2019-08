Echtgenoot Bibian Mentel na risicovolle operatie: ‘Goed nieuws’

Een enorme opluchting voor Bibian Mentel en haar man. De risicovolle operatie die de snowboardster vanochtend moest ondergaan, is voorspoedig verlopen.

Het doemscenario bij deze operatie was dat Bibian een dwarslaesie kon oplopen, maar gelukkig is het goed uitgepakt. “Ik heb goed nieuws gekregen”, vertelt echtgenoot Edwin in een video op Facebook. “Alles lijkt goed te zijn. Het is nog even duimendraaien dat Bieb straks ook alles werkelijk goed kan bewegen, maar de arts is heel tevreden.”

Edwin legt uit dat de constructie is vastgezet tot aan de C2, ook wel de tweede halswervel. “Ze zal dus wel wat meer beweging kwijt zijn”, zegt hij. “Ze ligt nu bij te komen. Het goede nieuws is dat alles het lijkt te doen.”

Operatie

De operatie was niet zonder gevaar. Haar man liet eerder weten via Facebook: “We brengen Bibian [vandaag, red.] om 07:15 uur richting de OK. Daarna wordt het 5 uur duimendraaien en proberen om het doemscenario niet in mijn hoofd toe te laten. De specialisten gaan de tumor uit de C2 en C3 verwijderen en de titanium constructie van de C4 tm C7 gebruiken om ook de C3 en C2 vast te zetten.”

Prioriteiten

Nu haar kanker voor de elfde maal en uitgebreider is teruggekeerd dan voorheen, zegt Mentel “met de neus op de feiten te worden gedrukt”. “We kijken: waar draait het echt om, wat zijn de prioriteiten? Met stip komen mijn gezin en de liefde voor elkaar bovenaan te staan.”

