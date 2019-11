Bibian Mentel opnieuw geopereerd na heftig besluit: ‘Niet meer reanimeren’

Woensdag is Bibian Mentel (47) wéér onder het mes gegaan vanwege uitgezaaide kanker. Een dag eerder liet ze weten dat ze – mocht er tijdens de operatie iets fout gaan – niet meer gereanimeerd wil worden.

‘We gaan niet meer reanimeren’

Dat was te zien in RTL Boulevard, waar Bibian even kort mee belde. “Er is altijd een kans dat je lichaam het niet meer aankan”, zo vertelde ze over de operatie. “Als mijn lichaam ermee ophoudt, hebben we eigenlijk besloten om niet meer te reanimeren.”

Verlossend telefoontje

Haar man Edwin Spee heeft inmiddels laten weten dat het een pittige operatie was, maar dat deze goed is verlopen. Hij ziet de toekomst positief in. “Net het verlossende belletje gekregen. Alles is supergoed gegaan. Bibian maakt het naar omstandigheden goed”, liet hij gistermiddag weten op Facebook.

Geen tumorweefsel meer

“Ik kreeg om drie uur het bericht dat alles goed gegaan was. De arts heeft van de wervel wat weefsel weggehaald. Het moet nog wel naar het laboratorium worden gestuurd, maar het ziet ernaar uit dat er geen tumorweefsel meer inzit”, vertelt Edwin later enthousiast. Hij legt verder uit dat de arts de wervel heeft gestut en er een stellage omheen heeft gebouwd. Dat betekent dat Bibian de mobiliteit in de toekomst zoveel mogelijk behoudt.

Lopend de zaal in

“Bibian vindt het altijd mooi om in haar leven targets te stellen. We hadden al voor de operatie gezegd dat, als alles goed gaat, haar doel is om tijdens ons gala in mei 2020 lopend de zaal binnen te komen. De laatste maanden zie je dat ze steeds meer spierfunctie krijgt in haar benen. Nu gaan we straks, als ze hersteld is van deze operatie, werken zodat ze ook weer kracht krijgt in deze spieren.”

Grijs omaatje met een kleinkind

Edwin kan dan ook niets anders dan positief zijn over de toekomst. “Ik zie het haar wel weer doen hoor, dat ze straks weer rondloopt. Hopelijk vinden we ook nog een keer een middel dat de groei van de tumoren op alle andere plekken in haar lichaam gewoon stopt. Dat ze misschien wel met een chronische vorm van kanker doorleeft, maar dat haar grootste wens dat ze een oud grijs omaatje wordt met een kleinkind op haar schoot gewoon uitkomt.”

Lees ook

Bibian Mentel over nieuwe tumor: ‘Eén verkeerde beweging en ik had een dwarslaesie’

Goed in de gaten houden

Hoewel de operatie helemaal goed is gegaan, zijn de komende uren nog van groot belang. “Ze heeft wel veel bloed verloren en die was wel dun. Dat is nog wel even in de gaten houden de komende 48 uur. De specialist vertelde: ‘Ik weet niet hoe ze het doet, maar ik kwam bij haar en toen ze ontwaakte uit de narcose kreeg ik gelijk weer die mooie lach van haar.'”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle, Superguide | Beeld: Still