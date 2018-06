Bibian Mentel: ‘Ik wil mensen laten zien dat een ziekte krijgen niet alleen drama is’

Paralympisch snowboardster Bibian Mentel overwon negen keer kanker, maar ondanks dat werd ze begin dit jaar opnieuw Olympisch kampioen. Deze power vrouw laat zich nu in het programma BN’ers in Therapie van een hele andere kant zien. ‘Ik hoop dat ik mensen met mijn verhaal kan inspireren.’

Wat kunnen de mensen van jou verwachten in BN’ers in Therapie?

‘Een stukje openheid en een kijkje in hoe ik dingen aanpak in het leven. Ik ging er in met de vraag hoe ik over mijn ziekte kan praten met anderen mensen zonder ze te belasten. Ik ben namelijk snel geneigd om mijn problemen te bagatelliseren om andere mensen niet verdrietig te maken. Maar het was niet de hoofdgedachte om puur voor mijzelf mee te doen aan dit programma.’

Wat was dan je reden om ‘ja’ te zeggen tegen dit programma?

‘Ik dacht dat het heel interessant kon zijn, omdat ik wel vaker mijn verhaal vertel als motivational speaker. Toen ik werd gevraagd, dacht ik meteen dat dit wel dicht bij mijn huid zou zijn en heel intiem, maar aan de andere kant had ik de hoop dat ik mensen door mijn verhaal te delen kon inspireren.’

En wat is dan hetgeen wat je mensen wil meegeven?

‘Ik heb van nature heel positief ingesteld. Ik geloof heel erg dat er in het leven twee keuzes zijn over hoe je kijkt naar een situatie, maar dat het wel iets is wat je zelf moet doen. Er is niemand anders die jouw leven even gaat leiden. Jij moet de beslissing nemen. Dat is wat ik mensen wil aanraden. Ik wil hiermee niet zeggen dat ik alle wijsheid in pacht heb, maar het is wel de manier die voor mij werkt.’

Maar had je dan wel iets aan de therapie voor jezelf?

‘Natuurlijk, het is zeker interessant om eens met een psychiater over een hulpvraag te praten en het zou ook zonde zijn als je er niets uithaalt. Zo ben ik te weten gekomen waarom ik op bepaalde manieren in bepaalde situaties reageer. Daar ga je wel over nadenken. Je wordt met de neus op bepaalde feiten gedrukt. Maar dat heb ik wel als prettig ervaren.’

Je bent al eens eerder heel open geweest over je situatie in een boek. Zag je het schrijven daarvan ook als therapie?

‘Nee, totaal niet. Ook daarvoor geldt eigenlijk dat ik op een bepaalde manier in het leven sta en op een bepaalde manier kijk naar de ziekte kanker. Ik hoor weleens: ‘wat bewonderenswaardig hoe je dat doet’, maar voor mij is dat de manier. Ik hoop dat ik mensen kan laten zien dat het niet alleen maar drama is. Natuurlijk is het verschrikkelijk wanneer je zulk slechts nieuws krijgt, maar omdat het leven vaak niet direct ophoud heb ik er voor gekozen om zo lang mogelijk te blijven genieten.’

BN’ers in Therapie met Bibian Mentel is op donderdag 14 juni te zien om 20:30 uur op RTL 5.

Beeld: Peter Smulders