Bibian Mentel geschokt door haatreacties na behalen finale ‘Dancing with the Stars’

Week na week komen er bakken met haat-reacties op Bibian Mentel’s rolstoeldansen in ‘Dancing With The Stars’ op RTL 4. Ook na het behalen van een finaleplaats afgelopen weekend was het raak. Nu reageert de ernstig zieke olympisch kampioene voor het eerst zélf op al die haters.

Rolstoel

Veel kijkers vinden dat Bibian (47) er nu al uit had moeten liggen. De kritiek? Die gaat vooral over haar rolstoel en haar ‘emotionele verhaal’; dat het niet eerlijk zou zijn tegenover de andere, ‘normale’ BN’ers die zogenaamd anders beoordeeld worden. Ook vorige week kwam dat ter sprake, toen Tooske geheel onverwachts – en volgens velen onterecht – het veld moest ruimen.

‘Ik vind het schrikken’

“Ik vind het schrikken om te zien hoe mensen toch nog alleen de rolstoel zien en niet naar de dans kijken”, vertelt ze na afloop van de halve finale aan RTL Boulevard. “Dat vind ik jammer.” De uitslag van afgelopen weekend – waardoor rapper Keizer moest vertrekken – zorgde ook weer voor ophef. Toch zet Bibian gewoon door. “Ik hoop dat ik gewoon een goede ambassadeur kan zijn voor het rolstoeldansen en mensen kan laten zien jong, oud, beperkt of niet: je kunt gewoon dansen.”

Finaleplek

Ondanks al het gezeik en gezeur staan Bibian en Joost toch maar mooi in de grote finale van Dancing With The Stars. Verder dan ze ooit durfden dromen. “Als je aan dit avontuur begint – ik had natuurlijk net een operatie achter de rug, en ik dacht als ik één show haal is dat al helemaal te gek”, aldus Bibian. “Gaandeweg leer je gewoon dansen en het is zo ongelofelijk leuk.”

Een elfde keer ziek

Voormalig snowboardkampioen Bibian kreeg afgelopen zomer te horen dat ze voor de elfde (!) keer kanker heeft. In gesprek met Art Rooijakkers en Katja Schuurman vertelde ze daarna in Zomer met Art dat ze het zonde vindt om bij te pakken neer te gaan zitten. “Zolang ik me goed voel, kies ik ervoor om iedere dag te blijven genieten. Uiteindelijk weet niemand wanneer het leven eindig is. Ik heb een lieve man en drie hele lieve kinderen. Daar wil ik leuke dingen mee doen en van genieten zolang het kan.”

Lees ook

Tooske deelt verdriet na schokkende eliminatie ‘Dancing With The Stars’

‘Mama’s laatste kerst’

Haar man Edwin Spee voegde daar aan toe: “We beseffen dat dit nieuws dit keer slechter is dan andere keren. We maken ons echt grote zorgen. We hebben het de kinderen aan het begin van de vakantie verteld en gezegd: het zou best kunnen dat het dit jaar mama’s laatste Kerst wordt.”

Bibian en Joost in hun element afgelopen weekend:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: Still