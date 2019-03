Blijft haar dan níets bespaard? Bibian Mentel voelde benen niet meer na operatie

Afgelopen woensdag is snowboardster Bibian Mentel (46) geopereerd aan een tumor in haar ruggenwervel. De eerste berichten na de operatie waren positief, maar nu blijkt dat de sportheldin kort daarna geen gevoel in haar benen meer had.

Op Facebook deelt de man van Bibian, Edwin Spee, het heftige verhaal rondom de intensieve operatie van zijn vrouw.

Nieuwe tegenslag

Hij schrijft dat de operatie geen permanente schade heeft aangericht, maar dat het nog niet duidelijk is waarom Bibian geen gevoel in haar benen heeft. “De specialisten staan voor een raadsel en het enige wat ze kunnen bedenken is dat door het langdurig werken met hoge temperatuur in de ruggenwervel de omliggende zenuwwortels misschien, via geleiding, toch zijn beschadigd.”

Weer hoop

In het uitgebreide bericht op Facebook laat Edwin weten dat het momenteel al iets beter gaat. Het gevoel in haar benen is deels teruggekeerd, zo schrijft hij. “Haar linkerbeen heeft wel weer wat gevoel en ze kan ondertussen zelfstandig met veel moeite haar knie optrekken. Haar rechterbeen gaat minder goed. In dit been wel een hele kleine vooruitgang, maar hier kan ze tot nu toe nagenoeg nog niets mee.”

Revalidatie

De neurologen zijn positief, en verwachten dat Bibian Mentel in de loop der tijd weer zal kunnen lopen. Hoe lang dit zal gaan duren, durven ze nog niet te zeggen. “We hebben dus goede hoop dat ze uiteindelijk weer kan lopen”, schrijft Edwin over de revalidatie van zijn vrouw. “En als iemand dit kan dan is het Bibian wel! Na uiteraard een grote klap, gaat het vandaag mentaal al weer een stuk beter met Bibian.”

Lees ook

Bibian Mentel: ‘Ik zie mijn ziekte als een wedstrijd en ik wil nu eenmaal winnen’

Zoveel (on)geluk

Bij Bibian werd op 27-jarige leeftijd botkanker geconstateerd, waarna een onderbeen werd geamputeerd. Daarna keerde de kanker diverse keren terug. Afgelopen oktober maakte de drievoudig paralympisch snowboardkampioene bekend definitief niet terug te keren als topsportster.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP