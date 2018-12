Wat een plaatje: Bibi deelt prachtige foto met kleine Teddy

Eind november zijn Waylon (38) en Bibi Breijman (27) de trotse ouders geworden van hun dochtertje Teddy. Hoewel het stel niet veel foto’s deelt van de kleine spruit, heeft de zangeres en vlogger een prachtig kiekje gedeeld van haar en haar dochtertje.

Eerste blik op gezichtje

Te zien is hoe de trotse mama haar hummeltje in de lucht houdt en eens stevig knuffelt. Ook vangen we voor het eerst een glimp op van het gezichtje van het meisje. Eerder hielden de ouders het hoofdje van hun dochtertje nog buiten beeld. Maar: als we rapper Ali B. (die pas op kraambezoek kwam) mogen geloven, lijkt Teddy sprekend op haar moeder Bibi.

Grote wens

Waylon vertelde eerder over de geboorte van zijn dochter: ‘Dit was mijn grote wens, onze grote wens. Ik wilde dit een aantal jaren. Bibi en Teddy zijn mijn basis. Dit is alles waar ik van gedroomd heb. Mensen vragen me weleens naar mijn ambities. Ja, grote concerten geven en wereldberoemd worden. Maar om een kindje op te voeden, moet ik nu een ander talent aanboren. Wie ben je en wat heb je te geven aan iemand? Die verantwoordelijkheid gaan we samen aan.’

Zoon Waylon

Wat veel mensen niet weten, is dat het niet het eerste kind is voor de Songfestivalster. Waylon heeft al een zoon uit een eerdere relatie en de jongen is al 16 (!) jaar oud. Bekijk hier hoe die zoon er nu uitziet.

Dit bericht bekijken op Instagram All that matters 💕🐻✨ #myteddylove Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 12 Dec 2018 om 6:14 (PST)

Bron: Story | Beeld: HH