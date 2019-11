Zoet filmpje: dochter Waylon en Bibi doet best om niet in slaap te vallen

Ontzettend moe zijn, maar ab-so-luut niet in slaap willen vallen. Dat is wat het dochtertje van Bibi Breijman (28) en Waylon (39) gisteren meemaakte. Teddy wilde het liefst nog even wakker blijven, maar moest uiteindelijk toch de strijd opgeven.

Van dat tafereel deelt Bibi een te schattig filmpje. De zangeres schrijft dan ook: “Ze kon niet meer tegen haar slaap vechten.” Bibi streelt de rozige wangetjes van haar kleine meid, bij wie de oogjes na een tijdje toch toe gaan.

Schattig

Ook haar volgers smelten weg bij het zien van de video. Chantal Janzen reageert: “Ooooh Tedje.” Een ander merkt op: “Awh wat doe je dat lief, ze is in totale ontspanning.” Het moment is voor velen ook herkenbaar. “Lieve moeder ben je! Zo kreeg ik mijn dochter ook in slaap.”

Teddy

Het is zeker niet de eerste keer dat we een glimp opvangen van Teddy. Zo hebben we het meisje ook al eens dansend voorbij zien komen op Instagram en weet Bibi haar volgers met ieder beeld weer rammelende eierstokken te bezorgen. Ook was de kleine spruit te zien in een aflevering van Chantals Pyjama Party, waarin te zien was hoe Chantal Janzen op bezoek ging bij Waylon en zijn gezin in Hilversum. In deze aflevering vertelde hij onder meer over de opvoeding van zijn 17-jarige zoon.

Puberzoon

Op 24 november 2018 werden Waylon en Bibi de trotse ouders van Teddy. Het meisje is het eerste kind van de twee samen. De zanger heeft ook een zoon uit een eerdere relatie, zo ziet hij er nu uit.

Dit bericht bekijken op Instagram Ze kon niet meer tegen haar slaap vechten ..❤️💤 #littlemunchkin#babylove#cutie#teddy#babygirl#iloveyou#thecutest Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 31 Okt 2019 om 10:15 (PDT)

