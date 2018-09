Fans weten het zéker: Bibi onthulde per ongeluk geslacht van kindje

Vlogster Bibi Breijman is samen met vriend Waylon in verwachting van hun eerste kindje. Ze is al over de helft van haar zwangerschap en we weten nog altijd niet of het een jongetje of een meisje wordt. Fans denken nu door enkele uitspraken van Bibi zéker te weten of we beschuit met blauwe óf roze muisjes gaan eten.

Lees ook

Papa in spé Waylon is bang dat dít het geslacht van zijn kindje is

Zei ze daar nou echt…?

In een clip voor de nieuwe LINDA.meiden lijkt Bibi haar mond voorbij te praten. “Ik ga ook ietsjes meer uitkijken met wat ik ga delen”, zegt ze op het moment dat ze over haar YouTube-toekomst praat. “Want ik kan natuurlijk niet voor een kleine baby bepalen wat hij van zichzelf allemaal online wil zien.” Fans stonden meteen op scherp, want zei ze daar nou echt ‘hij’?

Per ongeluk versproken?

Klein detail: Bibi en Waylon gaven eerder aan het geslacht van het kindje niet te willen weten en verrast te worden bij de bevalling. En tja, wanneer je nog over een onzijdig iets praat, gebruik je nu eenmaal vaak ‘hij’. Maar fans hebben zo hun twijfels: misschien weten Bibi en Waylon al lang wat het wordt, maar willen ze dit gewoon niet delen met de buitenwereld; aan LINDA.meiden vertelt Bibi namelijk ook tegenwoordig minder te delen met haar Instagram- en YouTube-volgers. In dat geval zou Bibi zich nu dus onbewust toch versproken kunnen hebben.

Lees ook

Waylon heeft al een zoon en zó ziet de 15-jarige jongen eruit

Bekijk de beelden, waarin Bibi verder ook uitweidt over haar burn-out, hieronder:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte