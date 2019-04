Bibi Breijman: ‘Dankzij Waylon heb ik weer zin om te dromen over trouwen’

Na haar deelname aan ‘It takes 2’ sloeg de vonk over tussen Bibi Breijman en Waylon, en sindsdien kunnen de twee hun geluk niet op. Als kers op de taart werden ze eind november de trotse ouders van dochter Teddy en nu doet de vlogster een boekje open over hun relatie.

Hoewel Teddy wél de achternaam van Waylon draagt, gaat Bibi nog als Breijman door het leven. “Nóg ja”, verklapt ze in een interview met Beau Monde. “Dankzij Willem heb ik weer zin gekregen om te dromen over trouwen.”

Balans

Bibi geeft toe dat zij en Waylon totaal anders zijn, maar dat is volgens haar precies de reden dat het zo goed gaat tussen hen. “Dankzij onze verschillen zijn we samen in balans”, vertelt de vriendin van de zanger. “Hij kan de dingen negatiever zien dan ik. Kan flippen om iets wat hij op tv ziet of om drukte in het verkeer. Ik laat hem zijn gang gaan en kijk hem daarna met een scheef gezicht aan, really? Dan moet-ie lachen. Hij heeft geen vrouw nodig die hem zegt wat hij moet doen.”

Geen jaloezie

Dat ze beiden werkzaam zijn in de showbizz, helpt ook mee. “In tegenstelling tot onze vorige partners voelen wij bij elkaar geen jaloezie”, aldus de kersverse moeder. “We begrijpen elkaars beroep en de aandacht die erbij komt kijken. Ik krijg dick pics via Instagram, hij filmpjes van vrouwen die zichzelf bevredigen met een dildo. Crazy chicks, ze melden zich via Facebook en Instagram. Het doet ons niks, we lachen erom.”

Lees ook

Bibi Breijman hint op huwelijksaanzoek en dít is de reactie van Waylon

Zwangerschap

Door haar burn-out moest Bibi een tijdje geleden een stapje terugdoen. Tegelijkertijd raakte ze in verwachting van Teddy. “Ik snap dat het onverstandig overkwam”, geeft ze toe. “Maar ik had net een intensieve therapie afgerond en ik zat in een veel gelukkigere, rustigere fase. Willem en ik hadden een duidelijke kinderwens en toen het zo snel lukte, konden we alleen maar hysterisch blij zijn.”

16-jarige zoon

Teddy is het eerste kindje van Waylon en Bibi samen. De zanger heeft al een 16-jarige zoon uit een eerdere relatie en zó ziet-ie eruit.

