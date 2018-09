Treurig: Bibi Breijman vreest dat Waylon niet bij de bevalling van hun eerste kindje zal zijn

De babybuik van Bibi Breijman is al flink gegroeid en het duurt dan ook niet lang meer tot de vlogger – samen met Waylon – haar eerste kindje mag verwelkomen. Een bijzonder moment, maar toch is ze bang dat haar vriend niet bij de bevalling kan zijn.

Eind november is het zover, en kunnen Waylon en Bibi hun eerste kindje in de armen sluiten. Dat is natuurlijk al heel wat, maar voor het koppel wordt het een extra spannende tijd.

Concerten

De zanger begint namelijk precies op dat moment met zijn concertreeks ‘Waylon Live in Concert – Top 1000 allertijden’; deze shows vinden plaats op 30 november en 1 december. ‘Fingers crossed dat ik een week eerder beval’, aldus de toekomstige moeder tegenover LINDA.Meiden. ‘Want als het 30 november of 1 december gebeurt, weet ik zeker dat hij het liefst het podium afrent om bij mij te zijn.’

Jongen of meisje?

Of Waylon en Bibi de babykamer roze of blauw mogen schilderen, blijft spannend tot het laatste moment. De twee hebben er bewust voor gekozen om op tijdens de bevalling verrast te worden. Fans denken echter al wel zeker te weten wat het geslacht van de spruit wordt.

15-jarige zoon

Het wordt het eerste kindje van Waylon en Bibi samen. De zanger heeft al een 15-jarige zoon uit een eerdere relatie en zó ziet-ie eruit.

