Zo moeder, zo dochter: Bibi Breijman en Teddy stralen in matching outfits

Bibi Breijman en Waylon genieten nog steeds met het hele gezin van een welverdiende vakantie in Portugal. En het moge duidelijk zijn wie de meeste lol heeft tijdens de trip.



Dat is natuurlijk dochtertje Teddy. De vriendin van Waylon schrijft bij de schattige foto van hen in matchende outfits: “Deze heeft de lolbroek aan thuis… en overal eigenlijk ☀️.”

Knappe meisjes

Fans van Bibi smelten bij het zien van de kiekjes. “Fijn hoor zo’n vrolijk zonnestraaltje!”, luidt een van de reacties. Een andere volger schrijft: “Papa kan goed foto’s maken van zijn knappe meisjes.”

Flink geschrokken

Hoewel nu alles weer koek en ei is, nam deze trip aan het begin een nogal zorgwekkende wending. Want ze zijn daar niet met z’n drieën, heel de familie van zowel Bibi als Waylon kwam over naar deze zonnige vakantiebestemming. En toen ging het goed mis: haar oma is namelijk na het verjaardagsetentje van de vlogster van een marmeren trap gevallen. Gelukkig blijkt het de volgende morgen mee te vallen en heeft de oma van Bibi weinig overgehouden aan de val. Wel is haar ‘beppe’ bont en blauw en heeft ze nog last van hoofdpijn en duizeligheid, zo vertelt ze in tranen.

Puberzoon

Op 24 november 2018 werden Waylon en Bibi de trotse ouders van Teddy. Het meisje is het eerste kind van de twee samen; de zanger heeft ook een zoon uit een eerdere relatie en zo ziet hij er nu uit.

