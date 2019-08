MomProblems: Bibi Breijman op reis geconfronteerd met keiharde realiteit

Bibi Breijman pakt haar koffers om samen met haar zusje te genieten van wat quality time. De bestemming? Rome. Maar daar krijgt de zangeres de harde realiteit voor ogen.

Want ja, na het krijgen van een kind blijft lang niet alles hetzelfde. Oók die volle haardos niet. Bibi houdt lachend een plukje kort babyhaar in haar handen en schrijft: “Kan hier wel heel cool de influencer uit lopen hangen vanaf m’n mooie vakantiebestemming enzo… maar hier kan geen filter meer iets aan doen… #helaas #jammervandierotkop #momproblems #stervendecavias”

Herkenbaar

Voor veel moeders is het dan ook een herkenbaar probleem. “Oooh, dat is het. Dacht dat het aan mij lag. Hele bossen verlies ik in de douche”, reageert iemand. Een ander merkt op: “Me 2!!! En moet je nagaan, ik heb krullen, dus heb nu een soort van schaap voor op m’n hoofd zitten. #jekrijgterzoveelvoorterug.”

Puberzoon

Op 24 november 2018 werden Waylon en Bibi de trotse ouders van Teddy. Het meisje is het eerste kind van de twee samen. De zanger heeft ook een zoon uit een eerdere relatie, zo ziet hij er nu uit.

