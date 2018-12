Bibi over moeilijke start 2018: ‘Ze hoopte dat mijn kind dood geboren zou worden’

Hoewel ze pas moeder is geworden van haar dochtertje Teddy, begon het jaar 2018 voor Bibi Breijman niet al te positief. Ze kreeg een burn-out en moest daardoor stoppen met haar werk als YouTuber.

Lees ook: Bibi Breijman deelt met trots eerste foto van haar kersverse gezinnetje

In een interview met Grazia vertelt ze openhartig over deze moeilijke start van het nieuwe jaar. Bibi: ‘Mijn eerste dag van 2018 was verschrikkelijk. Ik had hartkloppingen en zat aan de oxazepam, waar ik heel suf van werd. Intussen werd er op social media een bak shit over me heen gegooid naar aanleiding van de video die ik vlak daarvoor online had gezet. Daarin vertelde ik heel eerlijk, maar ook wat warrig, over mijn burn-out.’

Zelfmoord plegen

Ze kreeg veel negatief commentaar op haar video en dat is niet in de koude kleren gaan zitten bij de vriendin van Waylon. ‘Die video had een opluchting moeten zijn, een antwoord op de vragen van al mijn volgers waarom het zo stil van mijn kant was. In plaats daarvan werd er gezegd dat mijn burn-out een stunt was om meer volgers te krijgen. Ik moest maar zelfmoord plegen, werd er onder andere gezegd. Ik kan daar echt niet bij. Mensen vergeten dat het ook aankomt. Ik heb ook gevoel.’

Dood geboren

Het ging zelfs zo ver, dat ze doodswensen kreeg. Oók tegen haar ongeboren kindje. ‘Iemand schreef zelfs in een privébericht dat ze hoopte dat mijn kind dood geboren zou worden. Kritiek op mij en Willem (zo heet Waylon officieel, red.) kan ik redelijk van me afschudden, maar zoiets zeg je toch niet?’ Toch heeft deze moeilijke periode Bibi en Waylon ook juist dichter tot elkaar gebracht. ‘Willem en ik hadden al vrij gauw onze kinderwens naar elkaar uitgesproken. Door de intense periode van mijn burn-out zijn we snel naar elkaar toegegroeid. Het voelde alsof we elkaar al veel langer kenden. Hij zag meteen dat ik een masker droeg, dat ik deed alsof ik vrolijk was, en daagde me uit dat af te zetten.’

Privéleven

Bibi geeft wel aan nu lang niet meer alles te delen. ‘Ik heb het afgelopen jaar op een harde manier geleerd dat ik niet alles uit mijn privéleven moet laten zien. Ik veroordeel anderen niet die dat wel doen, zo ben ik immers ook bekend geworden, maar ik doe het niet meer. Wat bereik ik ermee om de bevalling online te gooien? Mijn relatie en huis zijn mijn veilige privéterreinen. Ik vind het moeilijk te selecteren wat ik wel en niet ga delen, heb zoveel shit over me heen gekregen. Ik wil nu eerst vooral genieten. Van de baby, van ons.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Grazia | Beeld: ANP