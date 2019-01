Wanneer Bibi Breijman vol trots een foto deelt van haar dochtertje in een draagdoek, barst een storm van kritiek los. Want hoewel de vriendin van Waylon een positieve boodschap uit wil stralen met het kiekje, zijn haar volgers het niet eens met de manier waarop Teddy ingewikkeld zit.

Bibi wil haar kleine meid het liefst zo dicht mogelijk tegen zich aandrukken, maar de reacties hierop zijn niet mild. ‘Ze kan stikken als je haar zo in een zak legt! Waar is het hoofdje?!’, is nog maar een greep uit alle reacties. Anderen vragen zich namelijk ook af of de doek zo wel goed zit.

‘Moedermaffia’

Toch is het niet alleen maar negatief. Veel van haar volgers steken Bibi een hart onder de riem en raden haar aan zich vooral niks aan te trekken van de ‘moedermaffia’. Hoe dan ook, de vlogster geniet in ieder geval intens van haar dochtertje.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP, Instagram