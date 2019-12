Hint Bibi Breijman hier op gezinsuitbreiding met Waylon?

Bibi Breijman (28) en Waylon (39) werden iets meer dan een jaar geleden de trotse ouders van dochtertje Teddy. Maar zijn ze ook al klaar voor een tweede kindje?

Bibi geeft het verlossende antwoord in een interview met Grazia. Want over de vraag of ze liever seks heeft met Waylon of hem hoort zingen, hoeft ze niet lang na te denken. “Ja, ik kies toch voor mijn man als persoon, dus niet zozeer voor zijn werk. Ja natuurlijk ga ik dan voor de sex. Ik wil ook graag nog meer kinderen namelijk. En kinderen komen niet van de ooievaar kan ik je vertellen.”

Op 24 november 2018 werden Waylon en Bibi de trotse ouders van Teddy. Het meisje is het eerste kind van de twee samen. De zanger heeft ook een zoon uit een eerdere relatie, zo ziet hij er nu uit. Ook verschijnt Dylan regelmatig in de vlogs van Bibi.

