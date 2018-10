Bibi Breijman doet uitspraken over geslacht én naam baby

De laatste loodjes zijn officieel aangebroken voor Bibi Breijman (27) en Waylon (38). Over een paar weken mogen de twee eindelijk hun kindje verwelkomen en vlak daarvoor doet de vlogger nog een boekje open over de komst van de kleine spruit.

Eén ding is zeker: Bibi en Waylon zijn helemaal klaar voor het gezinsleven en zijn dan ook goed voorbereid. Zo heeft het stel twee namen bedacht, verklapt de vriendin van de zanger in een interview met VIVA Mama. ‘Ik heb zoiets van als het er dan is dan weet ik pas echt of het die ene naam of die andere naam wordt. Dat is heel erg bepalend over wat voor persoontje er dadelijk uitkomt.’

Geslacht

Niet alleen heeft ze het bovenstaande laten vallen over de naam van haar toekomstige kindje, ook heeft ze een uitspraak gedaan over het geslacht. Hoewel ze nog niet zeker weet wat het wordt, kan het volgens Bibi zomaar zijn dat ze straks beschuit met blauwe muisjes op tafel zet. ‘Ik heb gedroomd over een jongetje’, zegt ze in het interview. ‘Mijn eigen moeder was ervan overtuigd dat ik een jongetje zou worden en we weten allemaal hoe dat is afgelopen, dus het zegt eigenlijk allemaal niks.’

Zoon

Eind april kondigden Waylon en Bibi aan in verwachting te zijn van hun eerste kindje samen. De zanger heeft al een 15-jarige zoon uit een eerdere relatie en zó ziet-ie eruit.

