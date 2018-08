Nu Bibi al over de helft van haar zwangerschap is, is het wachten op een grootschalige onthulling van het geslacht van het kindje. Maar daar willen Waylon en zijn vriendin niks van weten. Ze willen pas bij de bevalling ontdekken of het een jongetje of een meisje is.

Avobaby?

En daarom houdt Breijman haar volgers maar wat graag voor de gek in onderstaande post. ‘Tadaaaa! It’s an AVOVADO 🥑👶🏽🍼#genderreveal #justascoolasdaddy#babyavocado #babyswag’, schrijft ze gekscherend bij een foto van een avocado-knuffel en papa in spé Waylon op de achtergrond. Uit nog eens een aantal posts uit Bibi’s Instagram Stories blijkt dat de groene rakker direct is opgenomen in de familie.

It Takes Two (to make a baby)

Bibi en Waylon verwachten hun eerste kindje samen. De twee ontmoeten elkaar tijdens de opnames van het zangprogramma It Takes Two en vormen sinds afgelopen najaar een setje. Eind april maakten ze bekend that it becomes three, zeg maar. Waylon heeft al een zoon uit een eerdere relatie.

The perfect date #dagjeuitmetdestichting#parentstobe#normalisboring Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 28 Jul 2018 om 8:24 (PDT)

Beeld: Holllandse Hoogte