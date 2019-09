Bibi blikt terug op ‘Breezer-tijd’ met oude foto’s en dat is – vást ook voor jou – hilarisch herkenbaar

Bibi Breijman (28) kennen we vandaag natuurlijk als vlogger, moeder van Teddy en grote liefde van Waylon. Maar weet je nog waar de brunette bekend door is geworden? Juist, haar verschijning in ‘Oh oh Cherso’. Met een reeks foto’s op Instagram duikt Bibi terug in de tijd, die fans meteen doet denken aan haar feestvakantie op Kreta.

Ter ere van de verjaardag van een vriendin deelt Bibi de kiekjes uit de oude doos. “Vriendinnen door dikke en dunne wenkbrauwen”, grapt ze. “We gaan heel wat modetrends en zonnebankies terug.”

Kabouter

Fans van de vlogger kunnen enorm lachen om het bijschrift en herkennen zich er zelfs in. “Hahaha, wij ook door dikke en dunne wenkbrauwen”, schrijft iemand die een vriendin tagt. Een ander moet bij het zien van de foto’s meteen denken aan de tijd toen Bibi nog ‘kabouter’ werd genoemd. “Hahaha, doet me gelijk denken aan jezelf voorstellen bij Oh oh Cherso. Met je wenkies epileren onderweg.”

Puberzoon

Op 24 november 2018 werd Bibi de trotse moeder van dochtertje Teddy, dat ze samen kreeg met Waylon. Het meisje is het eerste kind van de twee samen. De zanger heeft ook een zoon uit een eerdere relatie, zo ziet hij er nu uit.

Beeld: ANP, Instagram