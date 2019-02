Kan het nóg schattiger? Bibi Breijman deelt nieuwe foto van ingepakte Teddy

Bibi Breijman en Waylon brengen hun kleine Teddy steeds vaker herkenbaar in beeld. Zo kwamen er onlangs beelden online waarop te zien was hoe de zanger zijn ontbijtje deelde met zijn dochter, en zien we haar nu van bovenaf in de kinderwagen liggen.

Lees ook: Wat een knapperd! Bibi Breijman deelt zeldzame video van baby Teddy

Op de foto zien we Teddy er warmpjes bij liggen. Gehuld in een jas en gewikkeld in een deken is alleen haar gezicht zichtbaar. ‘Hoi kuikentje’, schrijft Bibi erbij gevolgd door een geel hartje. Inmiddels is het meisje drie maanden oud, zo blijkt ook uit de hashtag die de vlogger erbij zet.

Net mama

Volgens de volgers van Waylons vriendin lijkt Teddy als twee druppels water op haar moeder. ‘Ik dacht dat ik een kleine Bibi zag’, reageert iemand. Een ander schrijft: ‘Wat een snoepje, ze lijkt zó veel op jou!’

Beeld: ANP, Instagram