Hoe schattig! Bibi Breijman deelt foto van zichzelf als kind

Bibi Breijman (27) is inmiddels de trotse moeder van een klein meisje, maar dat is ze zelf natuurlijk ook geweest. Van die tijd deelt ze een tweetal schattige foto’s, waarop de vlogger te zien is met een vieze snoet.

‘Altijd al moeite gehad met netjes eten’, schrijft ze erbij. Op de linkerfoto is inderdaad goed te zien dat haar mond vol eten zit; op de foto rechts heeft de vriendin van Waylon een brede lach op haar gezicht omdat ze aan haar enkels op de kop wordt gehouden.

Geweldig

Bibi’s volgers vinden de kiekjes fantastisch. ‘Haha, geweldig zulke foto’s’, reageert iemand. Een ander laat weten: ‘Zo te zien was je toen al een grappig kind!’

Beeld: ANP, Instagram