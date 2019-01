Bibi Breijman deelt zo’n 6 weken na de bevalling een foto van haar ontblote (platte!) buik

Eind november zijn Bibi Breijman (27) en Waylon (38) de trotse ouders geworden van hun dochtertje Teddy. Het is pas iets langer dan zes weken geleden dat de vlogger haar eerste kindje ter wereld zette, maar haar buik is nu alweer zo plat als een dubbeltje.

Lees ook: Zien: zo vierden Bibi en Waylon kerst met dochtertje Teddy

Op een reeks foto’s is te zien hoe Bibi met haar kinderwagen voor het standbeeld van Haagse Harry in Den Haag staat. ‘I wanna be just like Harry’, schrijft ze erbij. Ze laat dan ook – net als de stripheld – een stukje van haar blote buik zien. Klik hiervoor door naar de derde foto in onderstaande Instagrampost.

Het valt de volgers van de kersverse moeder meteen op dat ze alweer haar oude figuur terug heeft. ‘Omg, waar is je buik?’, reageert iemand. Een ander schrijft: ‘Mis je je baby belly al?’

16-jarige zoon

Teddy is op 24 november 2018 geboren en is het eerste kindje van Bibi en Waylon samen. De zanger had al een zoon uit een eerdere relatie, zó ziet de 16-jarige jongen eruit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram